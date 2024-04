Meglio di Stati Uniti e Francia. Export, l'Italia è quinta al mondo

L'Italia è quinta al mondo per esportazioni, battuti anche gli Stati Uniti e la Germania

L’Italia esporta più di Germania, Francia, Stati Uniti e Giappone. ''L'export italiano è cresciuto del 48% in valore dal 2015 al 2023. Il sistema Italia è una sommatoria di tante realtà associative e imprenditoriali. La Giornata nazionale del Made in Italy è dedicata al genio di Leonardo Da Vinci per rappresentare i nostri prodotti di eccellenza e innovazione del Made in Italy. Per questo ci si riconosciamo in Leonardo per l'arte, la cultura, la storia, la scienza e la tecnologia. Avremo 300 eventi in tutta Italia per coinvolgere i giovani, imprese e lavoratori''.

Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della prima Giornata nazionale del Made in Italy, che da quest'anno, ogni anno, sarà celebrata il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo Da Vinci.