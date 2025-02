Melissa Satta, conti in calo per la società che gestisce i suoi business da influencer

Melissa Satta, in calo i conti della sua società "Ms Srl"

Mentre continua la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta, dell’omonima dinastia bresciana proprietaria della nota fabbrica d’armi, la conduttrice e showgirl Melissa Satta deve però registrare una battuta d’arresto dei suoi affari come “influencer”.

Lo prova il bilancio del 2023 della sua Ms (acronimo del suo nome e cognome) srl che la Satta ha costituito nel 2017 proprio per dare forma giuridica alla sua attività di influencer. Ebbene l’esercizio s’è chiuso con ricavi per 463mila euro in diminuzione dai 575mila euro del bilancio precedente e così l’utile è scivolato anno su anno da 322mila euro a 268mila euro.

La nota integrativa dettaglia che i ricavi, di cui 448mila euro realizzati in Italia, sono per “la realizzazione di post su social media e relativa cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine”. La società della Satta ha comunque un patrimonio netto di 1,2 milioni a fronte di debiti per soli 136mila euro e può contare sulla liquidità che anno su anno è salita da 492mila euro a 842mila euro.