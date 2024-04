Mercedes, crollano le vendite ma il Ceo è il più pagato del listino tedesco

Mercedes, calano le vendite dell'elettriche. Il Ceo Källenius è il più pagato del Dax

Il Ceo di Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, si è guadagnato il titolo del manager più pagato della Germania nel 2023, superando i suoi colleghi del principale listino di Borsa tedesco, il Dax. Con un compenso di 12,74 milioni di euro, Källenius ha superato Theodor Weimer della Deutsche Börse e Belen Garijo di Merck. Tuttavia, questi compensi non sono paragonabili al record di 36,5 milioni di euro di Carlos Tavares di Stellantis, remunerazione che ha generato non poche polemiche nel cda del Gruppo.

Secondo il Sole24 Ore, nonostante l'elevato compenso, Källenius non può dirsi pienamente soddisfatto dei risultati del gruppo Mercedes-Benz. Pur considerando le sue affermazioni sull'avanzamento tecnologico delle auto elettriche della società rispetto ai concorrenti cinesi, i dati di vendita dipingono uno scenario completamente diverso. Nel 2023, Mercedes ha venduto significativamente meno auto elettriche rispetto agli obiettivi prefissati, registrando anche un calo del 1,9% nell'utile netto rispetto all'anno precedente. In particolare, nel primo trimestre del 2024, le consegne di veicoli elettrici sono diminuite addirittura del 9%.

Per affrontare questa sfida, Mercedes ha annunciato l'introduzione sul mercato di versioni aggiornate dei suoi modelli Eqs ed Eqe a partire da fine aprile. Tuttavia, i dati di vendita evidenziano una tendenza preoccupante, con un calo delle vendite in Germania e in Cina del 17% e del 15% rispettivamente nel primo trimestre del 2024. Nonostante ciò, c'è un lieve aumento delle vendite di veicoli ibridi plug-in, segnalando un interesse sostenuto per questa tecnologia.

In generale, i veicoli elettrici rappresentano solo una piccola percentuale delle vendite totali di Mercedes-Benz Cars, anche se c'è un certo aumento nell'adozione di veicoli ibridi plug-in. Tuttavia, il declino nelle vendite della Smart Fortwo e il confronto con il mercato globale sollevano delle sfide significative per il gruppo.