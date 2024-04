Auto China 2024: Mercedes-Benz rinnova il suo impegno verso il mercato cinese

Mercedes-Benz segna un nuovo capitolo nella sua storia di innovazione e leadership tecnologica in occasione di Auto China 2024,

confermando il suo impegno verso il mercato cinese, il più grande a livello globale nel settore automobilistico. L'azienda svelerà mondialmente la nuovissima Mercedes-Benz Classe G elettrica e il Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE, simboli di una fusione senza precedenti tra tradizione automobilistica e progresso tecnologico.

La Cina non solo ospita il più grande sito produttivo di Mercedes-Benz ma anche il suo più importante polo di ricerca e sviluppo al di fuori della Germania. Questa posizione strategica riflette l'importanza del mercato cinese per Mercedes-Benz, che negli ultimi anni ha visto un significativo rafforzamento nelle capacità di ricerca e sviluppo, particolarmente nelle aree dell'elettrificazione e della digitalizzazione. Il 2021 ha visto l'apertura del nuovo R&D Tech Centre a Pechino, seguito dall'inaugurazione del Centro di Ricerca e Sviluppo di Shanghai nel 2022, focalizzati sulla connettività, la guida automatizzata, e lo sviluppo di software e hardware.

L'impegno di Mercedes-Benz verso l'innovazione è evidente anche nella presentazione di diversi nuovi modelli al mercato cinese, tra cui spiccano il Concept Classe CLA e la berlina completamente elettrica EQS, che promettono di ridefinire l'esperienza di guida grazie alla piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA) e al sistema operativo MB.OS, sviluppato con il contributo del team di R&S cinese.

Auto China 2024 sarà palcoscenico per le anteprime mondiali di veicoli che incarnano l'avanguardia tecnologica di Mercedes-Benz, dimostrando un solido legame tra tradizione e innovazione. La presentazione della Classe G elettrica, in particolare, segna un momento storico, reinventando un'icona dei fuoristrada per l'era elettrica e sottolineando l'ambizione di Mercedes-Benz di guidare il progresso nel settore automobilistico, mantenendo sempre al centro le esigenze e le aspettative dei suoi clienti cinesi.