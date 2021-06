Metalmeccanici, al via le celebrazioni dei 120 anni della Fiom. La diretta

Buon compleanno Fiom: il sindacato dei metalmeccanici della Cgil compie 120 anni. Sono iniziate dalle ore 10 presso l'Aula Magna della Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell'Università Roma Tre (via Ostiense 236), le celebraioni con l'iniziativa dal titolo "120 anni di Fiom. La storia continua".

La giornata sarà aperta dal segretario organizzativo Luca Trevisan, e seguiranno gli interventi di Gianni Rinaldini (già segretario generale Fiom e attuale presidente della Fondazione Claudio Sabattini) e di Maurizio Landini (segretario generale della Cgil), di giovani delegate e delegati e giovani attivisti di associazioni impegnati nel sociale.

La diretta delle celebrazioni presso l'Aula Magna della Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell'Università Roma Tre

I lavori saranno conclusi dalla segretaria generale Francesca Re David. Nel corso dell'assemblea è previsto l'intervento di Francesco Paolo Palaia che illustrerà il progetto di ricerca sulla storia recente della Fiom, dal 1980 ad oggi, che coinvolgerà un gruppo di giovani storici, ricercatori, sociologi. La sede scelta per l'evento è un luogo simbolico in quanto si tratta di un un ex stabilimento Alfa Romeo.





In questa prima iniziativa di celebrazione dei 120 anni della Fiom verranno messi al centro della discussione i giovani, che prenderanno la parola e racconteranno il impegno collettivo nel sindacato in un'epoca in cui prevalgono l'individualismo e la solitudine delle persone. Si alterneranno sul palco un rider, un rappresentante della seconda generazione di migranti, una lavoratrici agroalimentare del pontino, delegate e delegati metalmeccanici e altri ancora.