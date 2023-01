Microsoft, da gennaio vacanze illimitate per i dipendenti negli Stati Uniti

Microsoft, vacanze illimitate per i dipendenti. Ma solo negli States

Vacanze illimitate per tutti. Microsoft, il colosso del Big Tech di Bill Gates, cambia le sue politiche sulle vacanze per i dipendenti. A partire dal 16 gennaio, infatti, le ferie saranno illimitate e si andranno ad aggiungere ai congedi, alle feste e alle assenza per malattia.

I dipendenti dovranno ottenere il via libera dei loro capi il prima possibile prima di prendersi il “discretionary time off”, così come Microsoft chiama le vacanze illimitate, offerte solo ai dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti.

Per le aziende, le vacanze illimitate possono aiutare ad attrarre talenti, oltre a rendere meno costosa l’uscita volontaria o forzata di un dipendente in quanto la società si trova a non dover compensare i permessi e le vacanze accumulate.

Ma sono in molti a essere scettici. Diversi osservatori perché ritengono che possa spingere i dipendenti a prendersi ancora meno vacanze, oltre a rappresentare un problema per i manager.