Microsoft Italia, Anselmi a capo dell'area Global partner solutions

Anselmi a capo della divisione Global partner solutions di Microsoft Italia

Sara Anselmi a capo della divisione Global partner solutions di Microsoft Italia. A diretto contatto con l’amministratore delegato Vincenzo Esposito, scrive Primaonline, la manager entra anche a far parte del leadership team della filiale italiana a partire dal 20 luglio.

In Microsoft da 18 anni, Anselmi ha ricoperto diversi ruoli per la divisione italiana del colosso tecnologico americano. Ha iniziato il suo percorso nel team Consulting services, ha proseguito occupandosi di Microsoft 365 e alle soluzioni per la produttività per poi entrare a far parte della divisione Enterprise, dove ha lavorato ai processi di trasformazione digitale di grandi aziende del settore finance come Unicredit.

Poi, nel 2021 le è stata affidata la guida del divisione Retail, dove ha contribuito ai progetti di innovazione di organizzazioni di grandi organizzazioni del Paese tra cui Zegna, Campari Group, e Gruppo Prada affiancandole nello sviluppo di nuove soluzioni nel loro percorso di crescita. Prima di entrare in Microsoft nel 2005, ha iniziato la sua carriera in Siemens Mobile Communication.