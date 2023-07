Spotify, crescono utenti e abbonati (+27%). Ma la piattaforma crolla in Borsa

Spotify, crescono utenti e ricavi pubblicitari. Ma la piattaforma dei podcast crolla in Borsa

Spotify crolla in Borsa. Il leader globale dei podcast in streaming ha visto i propri numeri crescere in maniera significativa: infatti, i sottoscrittori dell’opzione Premium sono saliti anno su anno del 17% a quota 220 milioni, mentre gli utenti attivi su base mensile sono cresciuti del 27% raggiungendo i 551 milioni (gli analisti stimavano 530 milioni di utenti).

Ma se i numeri degli utenti sono in continua crescita, non si può dire lo stesso per i ricavi. Infatti, i ricavi per utente sono invece scesi del 6% a 4,27 euro.

Ma non è tutto. Dopo l’annuncio dell’aumento del costo degli abbonamenti Premium anche in Italia, dove la sottoscrizione ad uso individuale passa da 9,99 euro a 10,99 euro e il Premium Duo (la formula per due persone) da 12,99 euro a 14,99 euro, Spotify ha registrato un significativo calo in Borsa (-12,08%).