Rai, la Lega vuole l'uomo degli "spot Ferragni" a Sanremo. Lite sul n°2 al Tg1

L'uomo degli spot di Sanremo promosso alla vicedirezione del prime time?

Continua la battaglia sulle poltrone Rai. Secondo il Fatto Quotidiano, fa discutere la possibile nomina di "Williams Di Liberatore, capostruttura di Rai Pubblicità, che la Lega vorrebbe alla vicedirezione del prime time, dove alla guida c’è Marcello Ciannamea, anch’egli in quota Salvini. Di Liberatore era il dirigente che si è occupato della pubblicità nell’ultimo Festival di Sanremo, per cui la Rai è stata sanzionata dall’Agcom per 170mila euro per pubblicità occulta a Instagram.

Sempre come racconta il Fatto Quotidiano, "altro tema caldo sono le vicedirezioni del Tg1, dove Maria Luisa Busi, data per certa, potrebbe esser sostituita da Elisa Anzaldo. Qui la partita è tutta interna al Pd, con la Busi vicina alla vecchia guardia del partito, e Anzaldo alla nuova segreteria. E l’endorsement in suo favore sarebbe arrivato proprio da persone vicine a Elly Schlein, che evidentemente inizia a capire come funziona la tv pubblica".

Infine, sempre secondo il Fatto, "particolare scalpore ha suscitato la bocciatura di Antonelli, che aveva risollevato il sito d’informazione Rai che a luglio, secondo Audiweb, è risultato nono in Italia per numero di utenti unici". Secondo il Fatto, "il sito ora potrebbe finire sotto la direzione Digital di Elena Capparelli e a guidarlo potrebbe andare Francesca Oliva, giornalista del Tg1".