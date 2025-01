Microsoft scommette sull'IA: 80 miliardi per la costruzione di nuovi data center entro il 2025

Ia: Microsoft investirà 80 mld di dollari per costruire data center

Microsoft investirà 80 miliardi di dollari per costruire data center che sono necessari allo sviluppo dei modelli e alle applicazioni di intelligenza artificiale generativa (Ai). Ad annunciarlo è Brad Smith, presidente del colosso informatico statunitense. "Più della metà di questo investimento totale (iniziato in estate, ndr) sarà negli Stati Uniti. Ciò riflette il nostro impegno verso questo Paese e la nostra fiducia nell'economia americana", ha dichiarato il Ceo in un post sul blog. I data center ospitano i server informatici che costituiscono la spina dorsale del cloud, e quindi delle applicazioni mobili, dei servizi online e di tutti i nuovi modelli e strumenti di Ia generativa.

Il Ceo di Miscrosoft ha esortato l'amministrazione Trump a investire massicciamente nella ricerca e soprattutto a non ostacolare le imprese con la legislazione. "Gli Stati Uniti non possono permettersi di rallentare il settore privato con regolamenti pesanti", ha affermato Smith in un contesto di intensa concorrenza con la Cina.