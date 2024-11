Amazon costruirà in Italia un data center: investimento miliardario, si punta su Milano. Le stime: 5.500 posti di lavoro

Amazon investe miliardi in Italia: i dettagli sul piano per un data center a Milano

Amazon ha deciso di investire in Italia, l'obiettivo è quello di costruire un data center. Al governo sarebbe anche già arrivata la lettera ufficiale del colosso americano per chiedere le procedure speciali come investimento strategico, un'operazione miliardaria. Amazon Web Services - in base a quanto risulta a Il Sole 24 Ore - punta altri 1,2 miliardi di euro in cinque anni per realizzare questa struttura in Italia, a Milano. Essendo l'investimento stimato superiore al miliardo, si può procedere più velocemente, grazie al decreto Asset strategici 2023 è possibile nominare un commissario straordinario di governo e velocizzare tutta la procedura.

L’impegno per ampliare l’infrastruttura e i servizi cloud nel Paese - prosegue Il Sole - si aggiunge ai 2 miliardi già previsti per la Regione Lombardia Aws Europe (Milano) entro il 2029 con impatto sul Pil nazionale stimato dall’azienda in 3,7 miliardi.

Per quanto riguarda invece questo nuovo investimento da 1,2 miliardi iniziali, l’impatto economico diretto - secondo quanto riportano fonti governative - è di 880 milioni e viene stimata la creazione in cinque anni di 5.500 posti di lavoro tra diretti e indiretti con una media di 1.100 nuove opportunità ogni anno in settori come l’ingegneria, l’It, le costruzioni e i servizi collegati. Un successivo tassello normativo, come preannunciato dal Mimit nel corso di un incontro organizzato a Roma da Ida, associazione italiana dei costruttori e operatori di data center, potrebbe essere - conclude Il Sole - la previsione di una sorta di "fast track" per chi investe nei data center mediante l’adeguamento della capacità della rete di trasporto energetica per garantire una continuità degli approvvigionamenti.