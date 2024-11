Snam chiude i primi nove mesi in crescita, l'utile tocca il miliardo. Boom di investimenti nel 2024

Snam: 996 mln utile adjusted 9 mesi (+5,7%), 2,65 mld ricavi

Snam ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto adjusted di gruppo pari a 996 milioni (+5,7%), i ricavi totali sono ammontati a 2,651 miliardi (-7,4%), l’ebitda adjusted è stato di 2,089 miliardi (+12,2%).

Snam: confermati obiettivi finanziari 2024 con investimenti per 3 mld e utile a 1,23 mld

Snam conferma gli obiettivi finanziari per il 2024, già rafforzati in occasione del primo rapporto trimestrale, con investimenti pari a 3 miliardi di euro, in crescita del 46,1% (di cui 2,8 miliardi di euro in ambito infrastruttura gas e 0,2 miliardi di euro in ambito transizione energetica); una Rab tariffaria pari a 23,8 miliardi di euro; un livello di Ebitda adjusted maggiore di 2,75 miliardi di euro e un livello di utile netto adjusted pari a circa 1,23 miliardi di euro. È stato inoltre aggiornato l’obiettivo per il debito netto a 16,5 miliardi di euro (rispetto al precedente di 17,5 miliardi di euro) derivante della recente emissione ibrida (1 miliardo di euro).

Per quanto riguarda la sostenibilità, Snam continua a monitorare la performance attraverso i KPIs della Sustainability scorecard. L’insieme dei KPIs evidenzia un buon avanzamento rispetto ai target di fine anno. In particolare, si prevede che la riduzione prevista delle emissioni Scope 1 e 2 attese per il 2024 risultano in calo di oltre il 20% rispetto alla baseline 2022, in ulteriore miglioramento rispetto alla riduzione del 10% registrata nel 2023.

Snam: acconto sul dividendo 2024 a 0,1162 euro (+3%)

Il consiglio di amministrazione di Snam ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2024 pari a 0,1162 euro per azione, in crescita del 3% rispetto al 2023, in linea con l’attuale dividend policy. Il pagamento del dividendo avverrà il 22 gennaio 2025 (record date il 21 gennaio 2025).

Snam: Venier, "Risultati molto positivi, pienamente coerenti con guidance"

"I risultati dei primi nove mesi sono molto positivi e confermano l’andamento registrato nel corso dei trimestri precedenti, con gli investimenti e i principali indicatori in decisa crescita, pienamente coerenti con la nostra guidance". Così l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, commenta i risultati dei primi nove mesi 2024 di Snam.

"Proseguiamo nel nostro percorso di rafforzamento della sicurezza del sistema -aggiunge- con l’obiettivo di una transizione energetica sostenibile nel lungo periodo, come delineato nel Transition Plan presentato ad ottobre ai nostri stakeholder: il 50% dei nostri investimenti è allineato ai Sustainable development goals (SDGs) e il 30% alla tassonomia europea".