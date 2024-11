Snam accoglie la decisione della Commissione Europea sull’operazione Adriatic LNG

Snam ottiene l'approvazione della Commissione Europea per l'acquisizione di Adriatic LNG: l'obiettivo è potenziare le infrastrutture italiane

La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione congiunta del Terminale GNL Adriatico da parte di Snam, leader italiano nel settore delle infrastrutture del gas, e VTTI B.V., azienda dei Paesi Bassi, nell'ambito del Regolamento UE sulle fusioni. L'approvazione arriva dopo un'attenta valutazione, che ha concluso che l’operazione non solleverà preoccupazioni per la concorrenza.

Il progetto, che riguarda principalmente il mercato delle infrastrutture per l'importazione di gas e la gestione dei terminali di rigassificazione in Italia, rappresenta un importante passo avanti per Snam. La Commissione ha sottolineato che la capacità di Snam di influenzare prezzi o altri parametri di competizione è fortemente limitata da regolamenti settoriali e da altri fattori di mercato, escludendo quindi la possibilità che la società possa adottare strategie di aumento dei prezzi.

Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, ha accolto con entusiasmo la notizia, ha dichiarato: "Accogliamo con soddisfazione la decisione positiva della DG Competition della Commissione Europea sull’operazione relativa ad Adriatic LNG. È un passaggio fondamentale per giungere al closing della transazione, previsto a inizio dicembre." L'accordo rappresenta una pietra miliare per il futuro delle infrastrutture energetiche italiane, contribuendo a garantire la sicurezza energetica e l’accesso a risorse chiave.

La decisione della Commissione è stata presa dopo un esame condotto secondo la normale procedura di controllo delle fusioni e riflette l'equilibrio tra promozione della concorrenza e sviluppo di infrastrutture essenziali per l’energia. In un contesto europeo che guarda sempre più alla sostenibilità e alla diversificazione delle risorse energetiche, il ruolo di Snam nel settore del gas diventa cruciale per la transizione ecologica e per affrontare le sfide future dell’approvvigionamento.