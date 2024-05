Miliardari, ecco chi sono i più ricchi del mondo: c'è anche Giovanni Ferrero

Miliardari, la classifica dei 20 eredi più ricchi del mondo nel 2024

Miliardari si nasce, non ci si diventa. Questo è quanto emerge dalla classifica Forbes 2024 degli eredi più ricchi del mondo. Circa un terzo delle 2.781 persone nella lista dei miliardari di quest'anno ha ereditato una fortuna, o almeno una parte significativa di essa. Parliamo di 934 eredi, che rappresentano il 33,6% dell’elenco, con un patrimonio complessivo di 5.000 miliardi di dollari.

Entrare nella lista dei miliardari di Forbes non è un'impresa da poco. Alcuni hanno iniziato con lavori umili o situazioni di difficoltà estrema, mentre altri hanno beneficiato del sostegno economico dei genitori. Tuttavia, un gruppo consistente dei più ricchi del pianeta ha preso la strada più breve: ci sono nati.

Nonostante molti miliardari siano considerati "self-made", sette delle 25 persone più ricche del mondo hanno iniziato con un'eredità di almeno un miliardo di dollari. Parliamo per esempio di Françoise Bettencourt Meyers, la donna più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 99,5 miliardi di dollari, derivante dalle azioni di L’Oréal, l'azienda fondata dal nonno. Mukesh Ambani, con un patrimonio di 116 miliardi di dollari, ha ereditato parte dell’impero manifatturiero tessile del padre e l'ha ampliato in vari settori, rendendolo il più ricco dell’Asia.

D'altra parte, con l'avanzare dell'età dei miliardari della generazione dei baby boomer, le loro ricchezze stanno passando alle nuove generazioni. Quest'anno, Forbes ha registrato 107 nuovi eredi rispetto all'anno precedente. Questo è anche il primo anno dal 2009 in cui ogni miliardario sotto i 30 anni ha ereditato la propria fortuna. La più giovane miliardaria del mondo, Livia Voigt, a soli 19 anni, possiede una partecipazione in Weg, l'azienda di apparecchiature elettriche fondata dal nonno. Anche le sorelle svedesi Sofia e Marta Schörling Högberg sono nuove miliardarie, grazie all'eredità della Melker Schörling AB.

Ma la lista dei 20 eredi più ricchi del mondo non finisce qui e include anche nomi famosi come Stefan Quandt, proprietario del 23,6% di Bmw, e Germán Larrea Mota Velasco, che detiene circa il 60% del Grupo México. Abigail Johnson, amministratore delegato di Fidelity Investments, e Miriam Adelson, maggior azionista della Las Vegas Sands Corp. I fratelli Wertheimer, proprietari di Chanel, e Jacqueline Mars, erede della Mars Inc., rappresentano altre dinastie iconiche.

Tra i più giovani, Mark Mateschitz, con un patrimonio di 39,6 miliardi di dollari, è il più ricco d’Austria dopo aver ereditato la metà di Red Bull. Mukesh Ambani guida la classifica con 116 miliardi di dollari, avendo trasformato l'eredità paterna in un impero diversificato.Julia Koch è diventata una delle donne più ricche al mondo dopo la morte del marito, cofondatore di Koch Industries.

E poi c'è l'italiano Giovanni Ferrero (43,8 miliardi di dollari) che ha ereditato una quota stimata del 75% dell'azienda dolciaria di famiglia dopo la morte del padre, Michele Ferrero, nel 2015. Giovanni, erede del cioccolato di seconda generazione, è diventato co-CEO dell'azienda a 32 anni, affiancato dal fratello Pietro fino alla sua morte nel 2011. Ha guidato l'azienda per due decenni prima di dimettersi nel 2017, rimanendo però presidente esecutivo del Gruppo Ferrero.