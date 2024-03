Moda, niente più inclusività: sono sparite le modelle curvy dalle passerelle

Modelle curvy e inclusività, per la moda resta ancora un tabù

Nel mondo della moda, l'inclusività è un concetto spesso ignorato o addirittura "sfruttato" per soli fini commerciali. In passato, i brand si riempivano la bocca con promesse di rappresentazione per le modelle curvy, solo per vederle svanire nel nulla, con l'industria che continua a fallire nel realizzare un vero cambiamento inclusivo.

Dove sono finiti le modelle curvy delle passerelle? Come riportato da Pambianconews, nelle recenti fashion week, da New York a Londra, Milano e Parigi è stato riscontrato che degli 8.800 look mostrati in 230 sfilate, solo lo 0,8% erano indossati da modelle plus size (taglie dalla 46 in su), il 3,7% da taglie medie (42-46) e il restante 95,5% comprendeva taglie dalla 36 alla 40.

In un report di Vogue Business si evince che il dato è leggermente in calo se paragonato alla scorsa stagione, dove lo 0,9% erano plus size e il 3,9% taglie medie. Vogue punta il dito all'aumento di direttori creativi di sesso maschile, asserendo che quando ai vertici ci sono delle donne, la percentuale di top model plus size aumenta.

La città meno inclusiva? Milano, dove dove il 99% dei look sono stati presentati da modelle dalla 36 alla 40, in aumento rispetto al 96% della scorsa stagione. Poi c'è Londra, seguita da New York e Parigi, che mette a segno la percentuale più alta per inclusività di modelle curvy.

Inoltre secondo Vogue la top 10 delle sfilate più inclusive della Milano fashion week ha visto protagonisti sul podio Rave Review, Feben e Marco Rambaldi, seguiti da Etro, Msgm, Philosophy di Lorenzo Serafini, Max Mara, Roberto Cavalli, Marni e Ferragamo.