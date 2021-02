Moncler completa l'acquisizione di Stone Island e passa al 100% del capitale

Moncler ha trovato l'accordo con Temasek per rilevare il 30% residuo di Stone Island. Le condizioni sono le stesse riconosciute alla famiglia Rivetti per il l'altro 70%, cioè un 345 milioni di euro pagati per metà cash e per metà in nuove azioni Moncler (4,6 milioni valorizzate a 37,51 euro per azione).

Con un lock-up di 12 mesi dalla sottoscrizione e di ulteriori 6 mesi sul 50% su tutte le azioni di nuova emissione. Un'assemblea degli azionisti è prevista il 25 marzo per approvare l'aumento di capitale così da finalizzare il deal entro la fine del mese.

Temasek ha, inoltre, sottoscritto un accordo volto a conferire le sue nuove azioni nella holding Ruffini Partecipazioni, entro il 30 aprile 2022, e poiché così deterrebbe una quota superiore al 25%, soglia d'opa, Ruffini Partecipazioni si è già impegnata a vendere 8,2 milioni di azioni entro un anno dall'assegnazione delle azioni, portando così la quota controllata al 24,2%. Temasek ha anche siglato un lock-up di 2 anni sulle azioni che ha attualmente (7,422 milioni).