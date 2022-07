Moncler, la guerra non fa paura: volano ricavi e utile

Moncler, ricavi in crescita del 46% nel primo semestre

Moncler archivia il primo semestre 2022 con ricavi consolidati di gruppo pari a 918,4 milioni di euro, in crescita del 48% a cambi correnti rispetto a 621,8 milioni di euro nel primo semestre 2021 (+46% a cambi costanti) e del +62% rispetto al primo semestre 2019. Il risultato netto di gruppo si attesta a 211,3 milioni di euro rispetto ai 58,7 milioni registrati nel primo semestre 2021, inclusivo anche di un beneficio fiscale straordinario di 92,3 milioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island.

L'Ebit di gruppo è pari a 180,2 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi del 19,6% rispetto ai 92,82 milioni registrati nel primo semestre 2021 e a un margine del 14,9%. La posizione finanziaria netta è pari a 356,3 milioni di euro di cassa (729,6 milioni al 31 dicembre 2021 e 233,9 milioni al 30 giugno 2021), dopo il pagamento di 156,4 milioni di dividendi, 48,4 milioni di riacquisto di azioni proprie e 124,1 milioni di imposta sostitutiva per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island. Al 30 giugno 2022, le lease liabilities sono pari a 739,9 milioni (710,1 milioni al 31 dicembre 2021 e 734,9 milioni al 30 giugno 2021).

“Anche in questo primo semestre dell’anno, in un contesto di forte instabilità macroeconomica e geopolitica, abbiamo superato le nostre aspettative, registrando 918 milioni di euro di fatturato e una crescita del 46% a cambi costanti. Abbiamo anche riportato un’ottima marginalità operativa e solidi indicatori patrimoniali e finanziari, grazie al contributo di entrambi i marchi, Moncler e Stone Island". Così Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, commentando i dati semestrali del gruppo.

"In uno scenario che continua a essere caratterizzato da incertezza e volatilità - sottolinea Ruffini - iniziamo quella che per noi è la parte più importante dell’anno con fiducia, forti della nostra strategia e della flessibilità operativa che ci ha sempre contraddistinti, insieme ad una solidità patrimoniale e ad una chiara visione orientata al continuo rafforzamento dei marchi".

Quest’anno, ricorda inoltre il patron di Moncler, ricorrono anche due anniversari importanti: 70 anni per Moncler e 40 anni per Stone Island, "che - assicura - ci stiamo preparando a celebrare nei prossimi mesi con diverse iniziative e soprattutto molti progetti per gli anni a venire, consapevoli che non c’è futuro senza passato e che non c’è passato che basti al futuro".