Moncler lancia le sneakers da montagna: il brand punta sul segmento footwear

Moncler, arriva la nuova collezione dedicata all'alpinismo: in vetrina le nuove scarpe "Trailgrip Gtx"

Moncler accelera sul footwear. Il brand di lusso, nato come venditore di attrezzature per alpinismo, torna alle sue origini con una nuova collezione di scarpe da montagna. Il nome del nuovo modello? Trailgrip. Le scarpe sono caratterizzate da una suola robusta e resistente ispirata alle inalterabili gomme per le ruote delle mountain bike. Il battistrada accentuato e la punta ricurva esaltano il design della scarpa assicurando tenuta e protezione impeccabili sia sui sentieri ad alta quota che in città.

Ad aprire la gamma è il modello “Trailgrip Gtx”, progettato per le esperienze active in qualsiasi condizione climatica grazie alla tecnologia Gore-Tex, impermeabile e traspirante al 100%. Il design unisex si presenta nelle tonalità del nero classico, nero e rosso, bianco ghiaccio e blu con accenti viola e verde acqua.

La proposta maschile presenta anche una versione trail-ready in beige, così come una versione in esclusiva nelle tonalità del verde oliva e del grigio. Inserti all’avanguardia in fibra di carbonio flessibile offrono ammortizzazione reattiva e supporto dinamico per elevare al massimo l’energia, mentre il telaio in fibra di carbonio offre i più alti livelli di comfort e protezione, velocità e resistenza.

Le collaborazioni con specialisti di riferimento come Cordura, Gore-Tex e Vibram, sottolineano ulteriormente le credenziali outdoor dei modelli Trailgrip. Per garantire massima aderenza e trazione, le scarpe sono integrate con le suole in gomma Megagrip, prodotto di Vibram. Sotto il piede, la soletta Ortholite completa di clip stabilizzante sul tallone garantisce un livello di comfort che, una volta provato, risulta indispensabile.