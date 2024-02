Moncler, Rivelli sale quasi al 4% del capitale grazie alla sua Grinta

Rivelli (Stone Island) sale al 3,9% del marchio di moda di lusso grazie

La famiglia Rivetti sale al 3,9% del capitale di Moncler. Come scrive la società in una nota, Grinta (veicolo finanziario della famiglia creatrice di Stone Island) ha notificato il recesso da Double R.

Come scrive Pambianco, Grinta è titolare di una partecipazione pari a circa il 16,473% del capitale di Double R, mentre Double R detiene a sua volta circa il 23,721% del capitale sociale di Moncler. Per effetto dell’esercizio del recesso, la famiglia Rivetti sarà, pertanto, titolare tramite Grinta del proprio investimento in azioni Moncler. La percentuale dovrebbe assestarsi al 3,92%.

Grinta ha sottoscritto con Ruffini Partecipazioni Holding, veicolo di Remo Ruffini, a capo di Moncler, un patto di consultazione “a testimonianza della volontà di proseguire il rapporto con Remo Ruffini in un’ottica di cooperazione, contestualmente al recesso da Double R”. Il patto entrerà in vigore contestualmente alla consegna delle azioni Moncler a Grinta e “disciplinerà il reciproco impegno a consultarsi, senza effetti vincolanti, in vista delle assemblee di Moncler.”

Il patto di consultazione, della durata di tre anni con diritto di recesso per entrambe le parti, non impone restrizioni sul trasferimento delle azioni, "e riguarderà per quanto riguarda la famiglia Rivetti 7.500.000 azioni Moncler". Carlo Rivetti manterrà il suo coinvolgimento con il team manageriale di Moncler come membro del consiglio di amministrazione e come presidente del consiglio di amministrazione di Stone Island.