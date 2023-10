Monge, l'utile sale del 21%: profitto consolidato di 40,6 mln nel 2022

Monge cresce, buone notizie anche per Mediobanca. Il bilancio 2022

Ottime notizie per Monge, l'azienda leader negli alimenti per animali che ha anche una quota in Mediobanca. Il 2022 è stato un anno da record. Il gruppo piemontese chiude con un profitto consolidato di 40,6 milioni. Decisivi - si legge su Milano Finanza - i 478 milioni di ricavi grazie ai mercati esteri, che pesano per un terzo del fatturato, e alle spese in marketing. L’espansione nei mercati esteri e la forte presenza mediatica fanno bene ai conti di Monge, la multinazionale degli alimenti per animali con sede in provincia di Cuneo nota al mondo finanziario per una partecipazione nell’azionariato di Mediobanca pari all’1,1%.

Monge è un'azienda italiana con sede a Monasterolo di Savigliano in provincia di Cuneo. Fondata nel 1963 da Baldassarre Monge è tutt’oggi di proprietà della Famiglia Monge. Da Sessant’anni produce alimenti per cani e gatti con passione e un’attenzione particolare alla qualità, mettendo sempre al primo posto il benessere degli amici a quattro zampe. L’unicità di Monge è sintetizzata in "La famiglia Italiana del petfood": una famiglia giunta alla terza generazione, che si impegna giorno dopo giorno a creare il miglior prodotto possibile per loro, con etichette trasparenti che parlano chiaro.