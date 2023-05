Moratti Jr rimpingua Emotion Network. A breve un secondo round di investimenti

Angelo Moratti alla regia di un secondo round di investimenti

Nuova linfa in arrivo per la media company Emotion Network all’indomani della chiusura del summit internazionale di piazza Affari che ha riunito per tre giorni gli esponenti più rappresentativi del tech in un mix di “innovazione e umanesimo”. Tra i presenti non poteva certo mancare Angelo Moratti, azionista di minoranza della giovane start up con il 15,6%, Secondo quanto riporta Milano Finanza, proprio l’imprenditore sarebbe alla regia di un nuovo round di investimenti.

A breve infatti dovrebbe partire a livello di seed una raccolta di finanziamenti in cui figura Angel Capital Management come funding partner. Moratti Junior - figlio di Gianmarco Moratti e Lina Sotis - e l’ad della media company Mattia Mor - ex parlamentare di Italia Viva - per il momento non hanno rilasciato commenti alla notizia.

Emotion Network, la start up che coniuga tech e potenziale umano

Emotion network è stata fondata a febbraio 2020 da sette soci esperti di innovazione tecnologica: Mor , primo azionista con il 29,5%, insieme a Gianluca D'Agostino(10,6%), Karin Fischer e Massimo Redaelli (9,5% a testa), Claude Finckenberg, Thomas Schneider e infine, Alec Ross, l'ex guru della comunicazione di Barack Obama, che detengono ognuno l’8,5%.