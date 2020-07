Morning Capital entra in Blue società gestione risparmio per nuovi business

Morning Capital, full service provider nel campo immobiliare, entra a far parte dell’azionariato di Blue Società di Gestione del Risparmio, nata dal rebranding di Sator Immobiliare Sgr, a seguito dell’operazione di acquisto delle partecipazioni detenute dal Fondo di Private Equity gestito da Sator (58,42%) e da Unodueerre Srl (9,74%) da parte del suo management (nello specifico Carlo Alessandro Puri Negri e Paolo Rella) e di un pool di investitori.

Morning Capital deterrà il 5% della neonata Sgr e si affiancherà a Fratelli Puri Negri SApA (41%), Carlo Clavarino (16,25%), Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.A. (16,25%), Cassa Nazionale del Notariato (7,5%), Stoneweg SA (7%) e Vertex Srl (7%).

“Sono molto orgoglioso per questa operazione -dichiara Maurizio Monteverdi, ceo di Morning Capital- che si inserisce nel quadro strategico di sviluppo di Morning Capital, come società votata al full service providing nell’ambito degli investimenti immobiliari. Abbiamo, di conseguenza, individuato e consolidato i rapporti con un partner strategico al quale indirizzare i nostri clienti investitori, nel finalizzare apporti o acquisizioni di portafogli immobiliari tramite lo strumento del fondo chiuso di investimento di diritto italian”.

“Attraverso questa partnership -sottolinea a sua volta Filippo Peschiera, Cfo di Morning Capital (a destra nella foto con Monteverdi a sinistra)- si apre una nuova stagione di crescita per Morning Capital e, indirettamente, anche per Interimmobili Agency, che beneficerà di questa sinergia. La finalità dell’operazione, infatti, è di tipo industriale, sia per assicurare maggiore flessibilità nell’individuazione degli strumenti di acquisizione e vendita, sia nell’offrire l’estesa gamma dei nostri servizi ai fondi gestiti da Blue Sgr”.