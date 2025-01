Morto Pellegrino Capaldo, mondo della finanza in lutto: fu presidente della Banca di Roma

Banche: è morto Pellegrino Capaldo, domani funerali nell'Avellinese

E' morto Pellegrino Capaldo, banchiere, per molti anni docente alla Sapienza e consulente. Originario di Atripalda (Avellino), la comunità locale ha espresso vicinanza alla famiglia: "Il sindaco Paolo Spagnuolo, l’amministrazione comunale, la comunità atripaldese tutta, esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia Capaldo per la scomparsa del caro congiunto prof. Pellegrino Capaldo, docente dal 1970 alla Sapienza, presidente della Cassa di Risparmio di Roma e successivamente della Banca di Roma - si legge in un post sul profilo Fb del Comune - Tanti altri sono stati gli incarichi di prestigio ricoperti, così come tante volte si mostrò indisponibile a rappresentare ruoli governativi di primo piano. Economista di altissimo profilo e consulente del Vaticano".

"Mai distante dalla nostra città che amava molto e dove aveva abitazione e molteplici affetti. Numerose le sue iniziative filantropiche", continua l'amministrazione annunciando che "nella giornata dei funerali ad Atripalda, previsti per domani 15 gennaio alle ore 16 nella chiesa di Sant’ Ippolisto M. re, l’Amministrazione Comunale ha proclamato il lutto cittadino".