Mps, il Mef avvia la procedura accelerata per la cessione del 20% della banca

Mps: Mef, avviata procedura raccolta ordini per cessione 20%

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di 251.937.942 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena corrispondenti a circa il 20% del capitale sociale della Banca, attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH e UBS Europe SE in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l'obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri.

Nell'ambito dell'operazione - spiega una nota - è previsto che il Mef si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni della Banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato. I termini finali dell'operazione saranno comunicati al termine del collocamento.