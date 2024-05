Mps, Intesa, Cucinelli e non solo: a maggio è pioggia di dividendi in Borsa

Borsa, ecco tutti i dividendi di maggio 2024 a Piazza Affari

Nel mese di maggio a Piazza Affari è attesa una cascata di dividendi. Numerose le società del Ftse Mib che staccheranno la cedola secondo quanto riportato da investire.biz che ha messo in evidenza i giorni in cui le aziende staccheranno e poi pagheranno la cedola. Ecco quindi quali società di Piazza Affari staccheranno il dividendo e a quanto ammontano le cedole e il dividend yield (calcolato con i prezzi del 29/04/2024 alle 15:30 circa).

Tra quelle che a cui porre particolare interesse vengono segnalate queste big cap e il loro rispettivo dividend yield: Banca Popolare di Sondrio (7,23%), Italgas (6,74%), BPER Banca (6,28%), Banca MPS (5,59%), Generali Assicurazioni (5,57%), A2a (5,17%), FinecoBank (4,87%), Inwit (4,8%), Unipol (4,52%), Intesa Sanpaolo (4,3%), Banca Generali (4,23%), Azimut (4,07%), Erg (3,92%), Tenaris (2,53%), Moncler (1,77%), ENI (1,5%), Recordati (1,28%), Diasorin (1,2%), Brunello Cucinelli (0,94%), Amplifon (0,92%) e Interpump (0,78%).

Inoltre il dividend yield più interessante è offerto dalle azioni Intermonte Partners SIM che presenta un dividend yield di oltre il 9%, seguono Italmobiliare (8,66%) e Saras (8,47%).

Ma a chi spetta il dividendo? Matura il diritto l'azionista che possiede l'azione all’apertura del giorno in cui il titolo stacca la cedola, mentre nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente l’importo corrispondente al dividendo staccato. Pertanto già all'apertura potranno essere messi in vendita i titoli posseduti mantenendo il diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo.