Mps, pronte le liste per l’elezione del Cda e del collegio sindacale

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunica che sono state presentate, nei termini previsti dalla normativa di legge e di Statuto, le liste di candidature per le nomine al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in vista dell’Assemblea del 18 maggio 2020.

Le liste depositate sono le seguenti:

Lista n. 1 presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

➢ candidati per il Consiglio di Amministrazione: Maria Patrizia Grieco, Guido Bastianini, Francesca Bettio, Rita Laura D’Ecclesia, Nicola Maione, Raffaele Di Raimo, Marco Bassilichi, Rosella Castellano, Luca Bader, Francesco Bochicchio, Olga Cuccurullo, Roberto Rao;

➢ candidati a Sindaco effettivo: Luigi Soprano; Alessia Bastiani;

➢ candidati per la carica di Sindaco supplente: Lorenzo Chieppa, Piera Braja.

Lista n. 2 presentata per conto degli azionisti Alleanza Assicurazioni S.p.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A.:

➢ candidati per il Consiglio: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini;

➢ candidati a Sindaco effettivo: Enrico Ciai;

➢ candidato per la carica di Sindaco supplente: Piera Vitali.

La documentazione inerente la presentazione delle liste, in merito alla quale la Banca si riserva ogni valutazione, sarà pubblicata entro il 27 aprile 2020 mediante deposito presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com), nonché sul sito www.gruppomps.it nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, in ottemperanza dell’art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dell’art. 144-quinquies del Regolamento Consob Emittenti, considerando quanto raccomandato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha altresì valutato che tra i soggetti che hanno presentato la c.d. “lista di minoranza”, per l’elezione del Consiglio di Amministrazione – sopra identificata come Lista n. 2 – e il socio di controllo Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), non risultano intercorrere, per quanto a conoscenza della Banca, relazioni considerate determinanti per l’esistenza di rapporti di collegamento di cui allanormativa citata.