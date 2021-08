Mps, rumors: Mcc in campo per asset fuori dal perimetro di UniCredit

Mediocredito Centrale è pronto ad entrare nella data room di Mps per verificare gli attivi destinati a rimanere fuori dal perimetro di interesse di UniCredit. L'istituto avrebbe infatti firmato un accordo di riservatezza, il cosiddetto no disclosure agreement, per accedere alla data room e analizzare le attività di Montepaschi.

Lo riporta oggi Il Sole 24 Ore. Il passaggio era atteso ma rappresenta la discesa in campo ufficiale di Mcc nell'operazione che vedrebbe UniCredit come principale aggregatore della banca senese. Il focus di Mcc, riporta il quotidiano economico, riguarderebbe in particolare le filiali di Sicilia e Puglia, dove Unicredit è presente in modo gia' significativo, ma il raggio di azione potrebbe ampliarsi mano a mano che le verifiche di UniCredit avranno dato esiti più chiari.

L'intervento di Mediocredito, guidato da Bernardo Mattarella, potrebbe inoltre essere prezioso per superare le obiezioni che l'Antitrust potrebbe muovere all'istituto di piazza Gae Aulenti per le sovrapposizioni degli sportelli in alcune aree del Paese.