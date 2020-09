Mps, via libera definitivo Bce alla scissione in favore Amco

Il Monte dei Paschi ha ricevuto il via libera definitivo da parte della Bce ad operare la scissione parziale in favore di Amco. Lo comunica la Banca di Rocca Salimbeni. La "final decision" di Francoforte - si legge in una nota - conferma la "draft decision" ricevuta dalla Banca lo scorso 27 agosto. La Banca potra' quindi alleggerirsi di un ulteriore fardello di crediti deteriorati attraverso la "scissione parziale non proporzionale, con opzione asimmetrica di un compendio costituito, tra l'altro, da crediti deteriorati". La banca dovra' ora convocare un'assemblea straordinaria per il varo dell'operazione che sara' completata entro la fine dell'anno.