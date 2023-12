Msc, Costamagna e Iervolino insieme per il rilancio di Unopiù

Unopiù: Msc, Costamagna e Iervolino nuovi soci per rilancio del brand





Unopiù rende nota la rinnovata compagine sociale, che contempla oggi, con quote paritetiche, il Gruppo MSC, operatore leader a livello globale nello shipping e nella logistica; Claudio Costamagna, ai vertici di Goldman Sachs per 18 anni e già Presidente, tra l’altro, di Cassa Depositi e Prestiti; i soci storici, e dunque la Famiglia Marzocco, noti costruttori monegaschi, e Flavio Briatore, cui si affianca Danilo Iervolino, imprenditore di successo e fondatore dell’ateneo online Unipegaso.



Il riassetto azionario è volto a dare avvio ad un importante piano di sviluppo della Società sotto la supervisione strategica di un Consiglio di Amministrazione formato da Claudio Costamagna (Presidente), Beniamino Garofalo (Amministratore Delegato) e dai consiglieri Lamberto Tacoli, Stefano Uliana, Luca Marzocco e, su designazione del Gruppo MSC, Simone Gardella.

Beniamino Garofalo, manager di lunga esperienza in multinazionali di largo consumo come PepsiCo, Heinz, Danone, quindi nel mondo del lusso con LVMH e, più recentemente, nel comparto vinicolo con il Gruppo Lunelli, poi CEO di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, è stato nominato CEO e guiderà il piano di sviluppo della Società.

Il nuovo management di Unopiù presenta un ambizioso piano a cinque anni, con l'obiettivo di riaffermare la sua posizione di leader nel settore dell'arredamento outdoor, migliorando la relazione con i distributori e lavorando su una multicanalità a 360 gradi con il proposito di consolidare il rapporto con il consumatore finale. Obiettivo prioritario per Unopiù sarà l’espansione geografica, nel Middle East e negli Stati Uniti in particolare.

Per raggiungere tali target di medio periodo, il focus sarà su selezionate iniziative legate allo sviluppo del prodotto, alla cura di un’immagine coordinata su tutti i touchpoint aziendali, al restyling dei monomarca attuali e all’apertura di nuovi negozi che consentano il presidio di nuovi mercati strategici. Inoltre, grande attenzione verrà dedicata al segmento Contract a livello internazionale, sfruttando la caratteristica ospitalità italiana come punto di partenza per lo sviluppo strategico e commerciale. Unopiù si posizionerà come pioniere dell'outdoor, con l'obiettivo di raggiungere nuove generazioni di consumatori e di promuovere la sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria. Pratiche responsabili e innovazione saranno alla base della creazione di un prodotto cool e contemporaneo, capace di conservare tutta la storicità del marchio.

Beniamino Garofalo: "Abbiamo una visione chiara per il futuro di Unopiù. Crediamo che con la nuova compagine e il nuovo management si possa realizzare un progetto globale e imprimere una accelerazione decisa al percorso di crescita di Unopiù. Affronteremo temi trasversali come la multicanalità e la digitalizzazione, cercando di diventare tra i principali partner per tutti gli operatori del mercato. La multicanalità sarà al centro delle nostre strategie”.

Claudio Costamagna: "Da sempre attento alle eccellenze del Made in Italy, Unopiù è stato pioniere dell'outdoor design italiano. Credo nelle potenzialità di sviluppo del brand Unopiù in un settore che negli ultimi anni ha mostrato grande dinamicità. La Società, dopo un periodo travagliato, con questa nuova, solida struttura azionaria e di management sarà in grado di realizzare tutto il suo potenziale".