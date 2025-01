Musk-Bezos, via alla sfida spaziale: i razzi "riutilizzabili" e il grande sogno

Musk-Bezos, la sfida dei "razzi" e la grande ambizione comune

Elon Musk e Jeff Bezos tornano a sfidarsi, i due uomini più ricchi del mondo hanno deciso di confrontarsi direttamente sulla rampa e questa nuova sfida è tutta spaziale. Il patron di Tesla e quello di Amazon faranno volare contemporaneamente i loro razzi. Alla fine dell’anno con un tweet su X Musk ha augurato a Bezos un provocatorio Godspeed, buona fortuna. Entrambi, però, - riporta Il Corriere della Sera - sono uniti dall’idea che l’umanità deve emigrare dalla Terra. E il prossimo step partirà proprio domani. Musk farà volare per la settima volta il suo grande razzo-astronave Starship in partenza dalla base di Boca Cica in Texas ideato per andare sulla Luna e su Marte, Bezos invece lancerà da Cape Canaveral il suo nuovo grande razzo New Glenn, con altrettante notevoli ambizioni.

Se del progetto di Musk si sa già tutto essendo il settimo lancio dei suoi razzi, di quello di Bezos si conosce poco. Il primo stadio del New Glenn è progettato per essere riutilizzato almeno 25 volte e i motori sono a metano, più "green" rispetto a quelli a cherosene dei Falcon del concorrente. Se tutto va bene e il primo stadio verrà recuperato come stabilito sulla piattaforma oceanica Jacklyn (il nome della madre) nell’arco dell’anno compirà altri quattro voli.

E in futuro - conclude Il Corriere - porterà stazioni spaziali private che sta costruendo. Intanto, nel debutto collauderà un sistema del Pentagono in grado di trasportare satelliti su diverse orbite. Per Bezos è solo il primo passo. Il secondo sarà quello di costruire in orbita la costellazione di satelliti Kuiper con 3.200 satelliti pronti a fornire Internet in ogni angolo della Terra al pari di Starlink di Elon Musk.