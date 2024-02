"Musk si droga assieme ai suoi manager": nuove accuse del WSJ al ceo di Tesla

Tesla, l'accusa ai dirigenti di Musk: "Festini e uso spropositato di droghe"

Elon Musk finisce ancora una volta nel mirino per l'uso di droghe, ma questa volta il dito è puntato anche contro i suoi manager, i dirigenti di Tesla. Secondo quanto emerso da un'inchiesta del Wall Street Journal sul fondatore dell'azienda automobilistica, i suoi dirigenti sarebbero stati soliti - riporta La Stampa - fare un uso spropositato di droghe, Lsd ecstasy e cocaina in particolare, spendendo milioni di dollari in viaggi e festini privati. Nell'inchiesta si mette in luce un clima di "sudditanza" attorno all'uomo più ricco del mondo da parte dei manager terrorizzati di perdere i loro compensi miliardari.

Tutto nasce da un caso del 2017 che ha visto coinvolto uno dei più importanti manager dell'azienda, il venture capitalist Steve Jurvetson, dimessosi dopo uno scandalo di sesso e droga. Secondo il prestigioso quotidiano finanziario - riporta La Stampa - Jurvetson aveva un compagno di bagordi, Musk, che lo ha protetto facendogli prima prendere un "congedo" dal cda e poi, piazzandolo alla direzione di SpaceX. Non solo, il Wall Street Journal indica come siano "molti" i dirigenti e capi delle società del miliardario che hanno profondi legami personali e finanziari e hanno tratto enormi profitti da quel rapporto.