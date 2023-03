Mutui, le richieste sono in calo, ma gli investimenti in rialzo

Mentre le richieste dei mutui per famiglie e imprese vanno giù, le aziende tornano a investire

Prosegue il trend rilevato nell’ultimo trimestre del 2022 che vede un calo delle richieste di mutui. Anche i primi tre mesi dell’anno in corso hanno fatto registrare per famiglie e imprese una flessione rispettivamente del 15 e del 10%. Tuttavia, marzo segna anche un ritorno degli investimenti da parte delle aziende. Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle D’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, nel corso di un’intervsita all’Adnkronos, illustra le motivazioni di questo fenomeno.

"Sulle famiglie - spiega Cappellari - hanno influito soprattutto l’aumento dei tassi, l’inflazione e i costi energetici. Per quanto riguarda le imprese, invece, c’è stato un un momento di riflessione per capire come si sarebbe evoluto il 2023. Tuttavia, mentre per le famiglie continuiamo a registrare una flessione delle domande di mutuo, per le aziende c’è una ripresa e un ritorno agli investimenti, questo perché si è visto che il 2023 non sarà un anno recessivo ma di crescita, seppure più contenuta rispetto al 2022".

Relativamente alle aziende, è chiaro che “per rimanere competitive, alcuni investimenti, come quelli sulla sostenibilità e la digitalizzazione, sono imprescindibili indipendentemente dall’economia o dei tassi". Per quanto riguarda le famiglie, invece, nonostante sia prevedibile un ulteriore aumento dei tassi, il direttore invita a "non rimandare l’acquisto della casa perché i tassi sono a livelli sostenibili e soprattutto è aumentata la flessibilità delle strutture”. "Per esempio - conclude - per i mutui alle famiglie stiamo favorendo l’accesso ai giovani under 36 con condizioni agevolate e con flessibilità, che significa la possibilità di arrivare fino a 40 anni, per i primi 10 anni una rata di soli interessi e la gratuità per un’eventuale sospensione o moratoria di allungamento".