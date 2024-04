Napoli, protesta contro la Nato: scontri tra manifestanti e polizia

Protesta contro la Nato a Napoli, scontri manifestanti-Polizia

Scontri tra attivisti pro-Palestina e forze dell'ordine hanno scosso il centro di Napoli. Durante la preparazione del concerto per il 75º anniversario della Nato al Teatro San Carlo, un gruppo di giovani, principalmente studenti, ha marciato lungo via Toledo cercando di superare il cordone di polizia.

I manifestanti, circa cinquanta persone senza maschere e senza armi, hanno portato striscioni a sostegno del popolo palestinese e contro le guerre dalla fondazione della Nato ad oggi. Quando le due parti si sono scontrate, la polizia ha reagito caricando con equipaggiamento anti-sommossa. Dopo circa un minuto di scontro, la situazione è stata riportata sotto controllo. I manifestanti sono rimasti in via Toledo con uno striscione che recitava "Teatro di Guerra? No alla Nato a Napoli".