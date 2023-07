Nestlè, 110 anni di successi in Italia: nuovi investimenti per 150 milioni di euro

Il legame di Nestlè con l'Italia è molto forte, considerando che affonda in radici lontane. Era il 1913 quando la multinazionale svizzera despositò a Milano l’etichetta "Farina Lattea Nestlé". Allora il gruppo vendeva due prodotti ancora oggi presenti sulle nostre tavole: il latte in polvere e il latte condensato. In tutti questi anni, Nestlè ha lasciato una significativa impronta su tutto il territorio italiano, diventando un punto di riferimento per milioni di famiglie in tutto il Paese. Nestlè è presente nel nostro Paese con 10 stabilimenti e 74 punti vendita che impiegano circa 4.600 persone. Inoltre, nel 2022 Nestlè ha generato 4,2 miliardi di euro di valore condiviso in Italia. E non è tutto.

