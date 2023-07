Balocco riceve il premio Save The Brand 2023 come azienda storica: il successo del big dei dolci

Riconoscimento importante per Balocco, premiato come "brand storico". Punto di riferimento del settore dolciario, l’azienda piemontese ha ricevuto il premio Save the brand 2023 dedicato alle imprese italiane: “Storia di famiglia da 4 generazioni, apre la prima pasticceria nel 1927 a Fossano. Negli anni la crescita non si ferma. Da una decina d’anni l’azienda investe in nuove tecnologie e sostenibilità ambientale, e cresce l’attenzione verso i mercati esteri. Il brand è diventato sinonimo di qualità Made in Italy in oltre 67 Paesi”.

Save The Brand è un premio dedicato agli imprenditori italiani e alle eccellenze del Made in Italy nel settore Food & Beverage che si sono distinte per il valore del loro marchio. Selezionate dalla redazione di Foodcommunity.it, sono state premiate quelle aziende che, per performance economica, innovazione di prodotto, attenzione alla sostenibilità, livello di internazionalizzazione, espansione a nuovi mercati esteri, apertura del capitale a nuovi investitori, innovazione e strategie di branding e comunicazione sono arrivate ad essere vere protagoniste del settore. Altri criteri che hanno portato queste aziende nel mercato del food a distinguersi sono stati la qualità del prodotto, lo sviluppo di piani di investimento, la capacità di previsione dei trend della domanda e l’attenzione alla filiera.