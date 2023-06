Il gelato Pinguino compie 85 anni: nel 1938 nasceva il primo stecco al mondo

Il gelato Pinguino compie 85 anni: nel 1938 nasceva il primo stecco da passeggio al mondo

Compie 85 anni uno dei gelati più celebri d’Italia. Il Pinguino, con la sua innovativa presentazione su stecco ha introdotto una nuova modalità di consumo del gelato da passeggio, creando un’alternativa vincente ai più comuni cono e coppetta. Nato e brevettato a Torino nel 1938, il Pinguino è il primo gelato ricoperto su stecco prodotto al mondo, frutto dell’intuizione geniale di Giuseppe Feletti e di suo genero, Giuseppe Cavagnino, titolari della Gelati Pepino 1884.

La versione originale prevede uno stecco in legno con sopra un fior di latte alla vaniglia e una sottile copertura di cacao che, oltre rendere croccante e goloso il gelato, è anche funzionale a mantenere intatto il prodotto evitando che si sciolga troppo velocemente. Con il passare degli anni questo gelato è stato realizzato in tante versioni diverse, come quello ripieno di menta o di gianduia. Tra le edizioni speciali, in partnership con altre aziende, troviamo anche il Pinguino alla violetta realizzato con l’azienda dolciaria Leone, o quello al caffè in collaborazione con Costadoro.