Ambrosoli, il miele italiano allarga il business e punta su gelati e creme

Il miele Ambrosoli festeggia cent'anni e guarda al futuro: in arrivo creme spalmabili, gelato e miele d'arancio

Ambrosoli, il miele più famoso d'Italia, compie 100 anni. Era il 1923 quando Giovanni Battista Ambrosoli ha legato il suo nome a quello del miele mettendo prima in barattolo, e poi nelle caramelle, il frutto del lavoro delle api. E' passato un secolo, eppure Ambrosoli ha saputo resistere al tempo, diventando il miele preferito non solo degli italiani, ma anche all'estero. Un'eccellenza del made in Italy che è anche la storia di un'impresa familiare, passata nel 2010 - alla morte di Ambrosoli - ad Alessandro, l'ultimo dei figli del fondatore.