Nio Cocktails cambia proprietà: rilevata dalla britannica Tgf

Nio Cocktails rilevata da Tgf

Nio Cocktails, il conosciuto marchio di cocktail ready-to-drink, si apre a una nuova era sotto la guida della società inglese di consulenza specializzata in e-commerce, The Growth Foundation (Tgf), che ha di recente acquisito una quota di maggioranza dell'azienda. Fino ad aprile 2024, Nio Cocktails era maggiormente posseduto da Diageo, detenendone il 98,90 per cento delle quote.

Come riportato da Pambianconews, con l'acquisizione da parte di Tgf, i fondatori di Nio Cocktails, Luca Quagliano e Alessandro Palmarin, lasceranno il loro ruolo di co-CEO. Tuttavia rimangono legati al brand, sostenendolo come ambasciatori durante il periodo di transizione.

L’obiettivo principale dichiarato da Tgf è quello di raddoppiare il fatturato entro i prossimi tre anni. Questa ambizione sarà supportata da un aumento degli investimenti annuali, a partire dal 2024. Il 2023 ha già visto Nio Cocktails raggiungere i 7 milioni di euro di ricavi, dimostrando la capacità dell'azienda di generare entrate significative e un potenziale immenso per crescere ancora di più.

La strategia di Tgf non si limita alla crescita economica. L'azienda punta anche a sfruttare la propria esperienza nel settore e-commerce per espandere la squadra di Nio Cocktails. Presentato per la prima volta nel 2017 in Italia e poi nel 2019 nel Regno Unito, Nio Cocktails si è già fatto un nome, esibendo un impianto di produzione proprio, oltre 50 dipendenti e operazioni direct-to-consumer in market chiave come il Regno Unito, l'Italia e la Germania.

Inoltre il marchio vanta anche partnership con nomi illustri come Acqua di Parma, San Pellegrino e Perrier, oltre a cocktail in co-branding con famosi brand di liquori come Singleton, Teeling, Cointreau e Portofino. Queste sinergie non solo arricchiscono l'offerta di Nio Cocktails ma rafforzano anche il suo posizionamento nel segmento premium, raggiungendo consumatori attraverso hotel di lusso, compagnie aeree, punti vendita di viaggi e rivenditori di alto livello.

“Attualmente gli alcolici sono sotto indicizzati all’interno degli e-commerce e noi vediamo un’enorme opportunità di incrementare questa performance”, ha dichiarato Richard Chapple, co-founder di Tgf. “Nio Cocktails ha un posizionamento perfetto per guidare questo processo, grazie al suo packaging innovativo e sofisticato che supera le sfide della consegna di pesanti bottiglie di vetro che frenano l’e-commerce”.