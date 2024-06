Cocktail Tour, i drink dell'estate 2024? Sky racconta l'arte dell'aperitivo italiano

L’estate si avvicina e arriva un nuovo programma tutto da assaporare: dal 17 giugno è tempo di “Cocktail Tour. L’arte dell’aperitivo italiano”, in prima tv dal lunedì al venerdì su Sky e in streaming su NOW. Condotto dal volto della mixology italiana nel mondo Patrick Pistolesi, il format, ideato e prodotto da Hub4Brand con Level 33, propone un tour alla scoperta dei drink dell'estate, in un itinerario tra le tendenze del momento e la rielaborazione dei grandi classici.

Dalla miscelazione agli abbinamenti gastronomici, in dieci puntate - dal 17 giugno dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e visibile su Sky Go; il meglio della settimana andrà in onda con uno speciale il sabato mattina, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW - Pistolesi condurrà un viaggio che, tra terrazze panoramiche e giardini urbani, assapora il momento preferito dagli Italiani, l'aperitivo. Si parte da Roma e da Milano, centri di sperimentazione della mixology italiana e vivaci piazze dell’aperitivo, per svelare tutti i segreti del bartending contemporaneo.

Con “Cocktail Tour” le serate estive avranno un sapore e un profumo inedito, alla scoperta delle tendenze del momento, insieme alla riscoperta dei grandi classici: il perfetto bilanciamento per un Negroni a regola d’arte, l’alchimia da ricercare per non sbagliare un Dry Martini, ma anche i sapori inediti dati dall’accostamento del bergamotto, con lo zenzero, il lemongrass e i fiori di sambuco del Prisma, e l’insolita dolcezza del Natsu con le note di lampone e marshmallow.

La drink list di Cocktail Tour comprende ricette della tradizione come Negroni, White Lady, Bramble, French 75, Dry Martini, insieme a formule innovative quali Ga-ri-bawl-dee, Lotus, Prisma, Canova e Natsu.

Chi è Patrick Pistolesi, uno dei bartender più famosi al mondo

Classe 1978, Patrick Pistolesi è tra i bartender italiani più conosciuti al mondo, con un’esperienza di oltre 25 anni nel mondo della mixology. Pioniere dell’arte della miscelazione, Pistolesi ha portato innovazione nel settore fin dall’inizio della sua carriera, non solo nella creazione e rielaborazione delle sue drink list, ma anche nella creazione di aziende e progetti imprenditoriali diventati leader in Italia e nel mondo. Dal 2018 ha aperto il Drink Kong a Roma, Miglior cocktail bar in Italia e numero 21 al mondo secondo il prestigioso ranking World’s 50 Best Bars.

“Cocktail Tour. L’arte dell’aperitivo italiano” è un programma ideato e prodotto da Hub4Brand con Level 33 in 10 puntate dal 17 giugno dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e visibile su Sky Go; il meglio della settimana andrà in onda con uno speciale il sabato mattina, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW. L’hashtag ufficiale è #CocktailTour