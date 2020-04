Economia, nomine: William J. Hayes CEO e Presidente di Berlin Packaging

Berlin Packaging - gruppo globale specializzato in contenitori e chiusure in vetro, plastica e metallo, la cui sede principale europea è in Italia, a Trezzano sul Naviglio (MI) - ha annunciato che il Board of Directors della società ha nominato William J. Hayes CEO e Presidente, nonché membro del Board stesso, con effetto, al più tardi, dal 13 luglio 2020. Hayes attualmente è CEO e Presidente di BrandSafway.



Michael Grebe, Executive Chairman di Berlin Packaging, ha dichiarato: “A nome del Board e dei nostri investitori, è un grande onore per me accogliere Bill Hayes in Berlin Packaging. Siamo orgogliosi che una persona del suo valore e con la sua esperienza entri in Berlin Packaging in un momento cruciale della nostra storia”.



Hayes ha alle spalle un’esperienza notevole all’interno di aziende in espansione e in settori industriali in via di trasformazione. Grazie a lui, il fatturato di Safway è passato da quasi 1 miliardo di dollari sul mercato nordamericano nel 2012 a 5 miliardi sul mercato mondiale dei servizi alle imprese nel 2020, con 38.000 dipendenti nelle 340 sedi presenti in 30 paesi, in seguito alla fusione con Brand. Prima di entrare in BrandSafway, Bill è stato Presidente di Honeywell Safety Products, che sotto la sua guida ha visto il proprio fatturato aumentare da 600 milioni di dollari nel 2008 a 2 miliardi di dollari nel 2012, affermandosi in quegli anni come il maggior produttore di dispositivi di protezioni individuali (DPI). Fra le precedenti esperienze di Bill vi sono incarichi dirigenziali presso Nitto Denko, Brady e Johnson & Johnson.

In Europa, Bruni Glass, a Berlin Packaging Company, è il principale distributore di packaging, vanta un’esperienza di oltre 40 anni nella fornitura di contenitori speciali in vetro di alta qualità per i mercati del vino e della birra, dei distillati, di tutti i prodotti alimentari e gourmet. L’azienda, con sede centrale in Italia e stabilimenti in tutta Europa, offre migliaia di prodotti su misura e articoli standard.



Bruni dispone di un eccellente studio di design e progettazione, una rete di produttori partner di alta qualità e di un team dedicato ai servizi volti ad entusiasmare i propri clienti, oltre a possedere la certificazione indipendente CISQ-IMQ (Certificazione Italiana dei Sistemi Qualità Aziendali) basata sugli standard ISO 9001. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito BruniGlass.com.