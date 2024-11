Non solo Audi e Volkswagen, Nissan in crisi nera: tagliati 9mila posti di lavoro in tutto il mondo

Nissan taglia il 7% della forza lavoro, troppe perdite. La crisi dell'automotive è mondiale

Ma cosa sta succedendo al settore automotive nel mondo? La crisi sembra davvero infinita. Ai tanti colossi che hanno annunciato tagli al personale e netto ridimensionamento dei guadagni si aggiunge anche Nissan, una casa automobilistica giapponese e molto importante, a certificare che il crollo delle vendite di macchine non riguarda solo l'Europa, ma il mondo intero. Non solo quindi Audi e Volkswagen, ma appunto anche Nissan ora che deve fare i conti con risultati deludenti. Il suo piano di emergenza include la perdita di 9.000 posti di lavoro, si parla del 7% della forza lavoro complessiva (133.580 a fine marzo). Per dare un segnale anche l'amministratore delegato Makoto Uchida ha deciso volontariamente di dimezzarsi lo stipendio.

Nissan ha annunciato le misure dopo la diffusione dei risultati semestrali che hanno mostrato un leggero calo dei ricavi netti consolidati, diminuiti di 79,1 miliardi di yen a 5.980 miliardi (36,1 miliardi di euro), ma con un utile operativo crollato del 90%, da 303,8 a 32,9 miliardi di yen (195 milioni di euro), con un margine operativo dello 0,5%. Le misure annunciate oggi prevedono anche la riduzione della quota di Nissan in Mitsubishi Motors che scende dal 34 al 24 percento. Pesa sui risultati negativi anche il rallentamento della Cina - dove Nissan non offre una gamma di veicoli elettrici come quella richiesta dal mercato e proposta dai costruttori locali - fattori che hanno spinto il gruppo a comunicare la volontà di ridurre la capacità produttiva globale del 20% nel tentativo di ridurre i costi fissi di 300 miliardi di yen e i costi variabili di altri 100 miliardi di yen.