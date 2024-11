Germania, produzione industriale nel pallone. A settembre crollo oltre le attese: -2,5%

La produzione industriale tedesca è crollata a settembre, più del previsto, sottolineando il persistente crollo economico della Germania, dove il governo di coalizione si è appena sciolto, secondo i dati pubblicati dall'ufficio Destatis. Questo indicatore chiave per il settore manifatturiero è sceso del 2,5% nel mese, dato destagionalizzato, cancellando l'aumento registrato ad agosto, rivisto al 2,6%. Gli analisti intervistati da Factset avevano previsto un calo più modesto dell'1%. Su base annua la produzione è calata del 4,6%: anche questo dato è peggiore delle stime.

Negli ultimi mesi, la produzione industriale è stata influenzata dagli alti e bassi del settore automobilistico, che è sceso del 7,8% a settembre, dopo un balzo del 15,4% ad agosto. Le case automobilistiche stanno affrontando sfide strutturali, come l'elettrificazione e la concorrenza cinese, che hanno un impatto sull'intero settore. Nel frattempo, le industrie ad alta intensità energetica, la cui produzione è scesa del 3,3% a settembre, non si sono ancora riprese completamente dalla crisi energetica del 2022. Su base trimestrale meno volatile, la produzione tra luglio 2024 e settembre 2024 è stata inferiore dell'1,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Le esportazioni tedesche, invece, sono diminuite dell'1,7% rispetto ad agosto, leggermente meno di quanto previsto da Factset (-1,7%) e sempre su base destagionalizzata, ha dichiarato Destatis in un comunicato separato.