Non solo film, Guadagnino lancia l'azienda agricola Fior Fiore della Carlana

Luca Guadagnino lancia l'azienda agricola Fior Fiore della Carlana

Luca Guadagnino immagina un futuro non solo come regista ma anche come agricoltore. Infatti a Milano davanti al notaio Alessandra Zizanovich s’è presentato lo stesso Guadagnino per costituire la nuova Azienda Agricola Fior Fiore della Carlana srl che ha il codice ateco “Coltivazione di ortaggi in piena aria”. In realtà l’oggetto sociale della newco, di cui amministratore unico è lo stesso Guadagnino, è molto ampio: “ogni attività - si legge infatti nello statuto - diretta alla coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame, e l’apicoltura”, “la coltivazione, raccolta, import/export di piante officinali”, l’ “organizzazione e allestimento di mostre a carattere agricolo e/o zootecnico” fino alla “produzione e commercio di prodotti tipici alimentari”.

Ma come vanno, invece, i business cinematografici di Guadagnino? La sua Frenesy Film Company ha chiuso il 2022 con un valore della produzione balzato a 41,6 milioni di euro dai 5,3 milioni dell’anno prima grazie ai 38 milioni incassati dalla produzione del film (diretto da Guadagnino) “Bones and All”. Si spiega così perché l’utile sia balzato anno su anno da 1,7 a 3 milioni: la società fra l’altro possiede la storica Villa Astigliano a Valenza. Migliorano anche i ricavi della più piccola StudioLucaGuadagnino srl, che progetta e realizza arredamento, il cui fatturato nel 2022 è stato di 540 mila euro rispetto ai 346mila euro dell’anno prima, ma il bilancio s’à chiuso con una lieve perdita (63mila euro).