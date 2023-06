Il kebab va di traverso all'eccentrico Vacchi: perdite per 1,9 mln di euro

Gianluca Vacchi va ko con i kebab, per ripianare il passivo è stato necessario azzerare le riserve e ridurre il capitale da un milione a 264mila euro

Il kebab va di traverso a Gianluca Vacchi. L’eccentrico imprenditore-influencer, infatti, ha lanciato a fine del 2021 la sua Kebhouze srl che sta sviluppando in Italia il format di alcuni punti vendita di kebab e hamburger, impiegando 112 addetti.

La società, che Vacchi controllava fino a ieri al 92% attraverso la sua Cofiva Holding, ha riunito i soci qualche giorno fa per prendere atto che le perdite finora accumulate di 1,9 milioni di euro (1,3 milioni la perdita del 2022, 387mila euro di perdite portate a nuovo e 264mila euro di passivo accumulati nei primi due mesi di quest’anno) hanno ridotto il capitale di un milione di oltre un terzo. Quindi per ripianare il passivo è stato necessario azzerare le riserve, ridurre il capitale da un milione a 264mila euro per poi ricostituirlo sempre a un milione.