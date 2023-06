D’Alema, il vino meglio berlo che commercializzarlo: giù l’utile della Silk Road Wines

Silk Road Wines, la società di D'Alema chiude il 2022 con l'utile in discesa

Non è un grande affare il vino di Massimo D’Alema & C.. Lo testimonia il terzo bilancio, depositato qualche giorno fa, della Silk Road Wines (“Vini della strada della seta” dall’inglese). La società, basata a Montecchio (Terni) e costituita nel 2019, vede l’ex segretario dei Ds quale amministratore assieme al noto enologo Riccardo Cotarella: i due figli del politico (Francesco e Giulia) hanno cadauno il 17,5% cui si aggiunge per arrivare a metà del capitale il 15% nelle mani della DL&M Advisor (la società di consulenza di papà D’Alema), mentre il 50% restante è in capo alle tre figlie di Cotarella (Dominga, Enrica e Marta).

La società, che commercializza vini all’ingrosso fuori dall’Unione europea, ha chiuso il 2022 con ricavi diminuiti anno su anno da 72mila euro a 60mila euro e così l’utile s’è ridotto da 66mila a 41mila euro, interamente riportato a nuovo, determinando un patrimonio netto di 188mila euro.

La società, che ha liquidità per 172mila euro, “ha continuato a implementare e perfezionare - si legge nella nota integrativa - i propri aspetti organizzativi, amministrativi e contabili che hanno permesso altresì di implementare, affiancando all’analisi storica dei risultati l’esame dei piani futuri, un modello di gestione aziendale che consente di valutare anticipatamente gli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle scelte gestionali in un’ottica di salvaguardia del patrimonio aziendale”.