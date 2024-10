ABI e ACRI, "è cultura!": al via il Festival che non finisce mai

"è cultura!", dal 5 al 12 ottobre torna il festival promosso da ABI e ACRI

Al via da sabato 5 a sabato 12 ottobre la nuova edizione di è cultura!, la manifestazione nazionale promossa dall’Abi e dall’Acri con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, che propone un centinaio di eventi culturali diffusi in tutta Italia. In previsione, visite guidate a luoghi d’arte e alle sedi storiche e moderne di banche e fondazioni, concerti, presentazioni di libri, performance artistiche e iniziative e percorsi di educazione finanziaria realizzati in collaborazione con FEduF.

è cultura! è un festival diffuso e partecipato, unico nel suo genere, che dopo l’esordio dello scorso anno, premiato dall’adesione di 47 banche e fondazioni e dalla partecipazione di oltre 50.000 cittadini in 60 città italiane, propone anche per il 2024 un’edizione ricca di occasioni e appuntamenti pensati per far conoscere e valorizzare il contributo che banche e fondazioni di origine bancaria, ma anche istituti e circuiti di pagamento, assicurazioni , società di servizi e consulenza in ambito bancario e finanziario, portano alla cultura, come promotrici attive di iniziative che la rendono fruibile e accessibile.

Il mondo bancario e finanziario, infatti, ha da sempre avuto una parte importante nella diffusione della cultura: la vicinanza ai territori, il legame con imprese e famiglie, la capacità di cogliere le migliori energie, lo hanno reso nei fatti protagonista della crescita socio-culturale del Paese. Un ruolo che è diventato via via sempre più consapevole, si è aperto a occasioni di fruizione pubblica e ha fatto nascere nuovi canali di dialogo e di collaborazione tra le aziende bancarie e le fondazioni e le istituzioni artistiche e culturali – musei, gallerie, accademie, teatri – italiane e internazionali.

È stato quindi naturale cercare un’occasione unificante, un volano che – partendo dai singoli attori e dalle iniziative individuali – favorisse una visibilità complessiva e desse slancio e risalto alle tante progettualità messe in campo in ambito culturale. La sfida, vinta, di è cultura! è stata quella di riuscire a mettere a sistema questa molteplicità di iniziative di promozione, fruizione e valorizzazione culturale che banche e fondazioni propongono nel corso di tutto l’anno e nei diversi territori, ponendosi come piattaforma di aggregazione e di comunicazione delle diverse occasioni e progetti.

Se la settimana del 5-12 ottobre costituisce il momento di massima espressione e visibilità dell’iniziativa, con un cartellone di appuntamenti realizzati ad hoc, è cultura! è stato pensato fin dalle origini come un festival che “non finisce mai”. L’attività di promozione e diffusione continua infatti per tutto l’anno attraverso le notizie, gli approfondimenti e gli appuntamenti culturali raccolti dal portale dedicato, e promossi in rete sui canali social Instagram, LinkedIn, Facebook e X. Il sito è un hub informativo multicanale, che consente a tutti di seguire e partecipare a iniziative che si svolgeranno durante e oltre la settimana del Festival, garantendo una diffusione continua della cultura.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio del Ministero del Turismo e della Commissione Italiana Nazionale per l’Unesco, e vede la partecipazione della Banca d’Italia. Il valore del festival è testimoniato anche dalla Media Partnership di Rai Cultura e del TGR.

“Con la seconda edizione di è cultura! confermiamo l’impegno delle banche operanti in Italia nel promuovere la cultura come pilastro dello sviluppo sociale e culturale. Questa manifestazione offre un’occasione importante per avvicinare il pubblico a iniziative di grande valore, rendendole accessibili e inclusive. È una settimana ricca di eventi, che testimonia il contributo concreto del settore bancario nel sostenere progetti culturali e sociali in collaborazione con istituzioni e fondazioni di origine bancaria”, ha commentnato Antonio Patuelli, Presidente dell’Abi.

“Conoscere, divertirsi, scoprire, emozionarsi: sono tanti i modi di vivere la cultura. Anche quest’anno il festival “è cultura!”, promosso da ABI e Acri, sarà un’occasione preziosa per avvicinare gli italiani alla variegata offerta culturale promossa da Banche e Fondazioni, per contribuire a far scoprire e apprezzare a tutti il ricco patrimonio storico e artistico del nostro Paese, in tutte le sue forme. Perché siamo convinti che l’accesso alla bellezza e la partecipazione culturale siano strade maestre per la coesione e la crescita delle comunità”, ha aggiunto Giovanni Azzone, Presidente dell’Acri.

Il focus della comunicazione di è cultura! 2024 porta alla ribalta coloro che sono i veri protagonisti del Festival: gli spettatori. La nuova campagna propone infatti una serie di primi piani fotografici in bianco e nero che ritraggono il pubblico del Festival. Il messaggio che passa è diretto: la cultura ha tante facce, anche la tua. Una campagna di comunicazione mirata sostiene l’intera manifestazione attraverso un mix di mezzi unico, che conferisce visibilità ai singoli eventi e agli stessi partner.