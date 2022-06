Acqua Sant’Anna accompagna l’Adriatica Ionica Race 2022

Acqua Sant'Anna sarà protagonista dell'iniziativa sportiva "Marco Polo Adriatica Ionica Race 2022"

Saranno quattro le regioni attraversate dalla Marco Polo Adriatica Ionica Race 2022, che vedrà protagonista Acqua Sant’Anna con la fornitura di prodotto, confermandosi stratega di una comunicazione attenta al sostegno di valore sociale. L’Adriatica Ionica Race 2022, gara ciclistica ideata da Moreno Argentin, campione del mondo nel 1986, mira a diventare il punto di riferimento sia in ambito sportivo che turistico nel panorama delle gare ciclistiche internazionali. Facendosi protagonista dell’iniziativa sportiva, Acqua Sant’Anna si mostra attenta anche alle iniziative che premiano la grande ricchezza paesaggistica del nostro Paese.

Dal 4 all’8 giugno l’Adriatica Ionica Race 2022 percorrerà le strade di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche con 5 tappe altamente spettacolari che metteranno in mostra le bellezze paesaggistiche delle quattro Regioni italiane. Dal mare, alla montagna alla collina, i corridori percorreranno le tappe previste partendo da Tarvisio, una delle quattro città italiane che confinano con due Stati esteri, Austria e Slovenia, per finire negli spazi urbani di Ascoli Piceno, passando per città come Monfalcone, Castelfranco Veneto, Monte Grappa, Ferrara, Brisighella, Fano, Riviera del Conero, Castelraimondo.