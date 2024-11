Acqua Sant’Anna e Polizia di Stato insieme al CUS Torino per dire NO al Femminicidio

Acqua Sant’Anna, Polizia di Stato e CUS Torino uniti nella 'We Run for Women': solidarietà e impegno contro il femminicidio

Torino si prepara ad accogliere un evento di grande significato sociale e sportivo: la terza edizione della "We Run for Women", corsa solidale contro la violenza sulle donne, in programma oggi 24 novembre. Organizzata dal CUS Torino in collaborazione con la Polizia di Stato, la manifestazione si snoderà per le strade del centro cittadino, con partenza da Piazza Solferino, offrendo due percorsi di 5 e 10 km.

L'iniziativa si inserisce nella campagna itinerante della Polizia di Stato "Questo non è Amore", volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico fenomeno della violenza di genere e a promuovere una cultura del rispetto. La corsa non è solo un appuntamento sportivo ma anche un momento di riflessione e di solidarietà, coinvolgendo cittadini, istituzioni e aziende. Quest'anno, la "We Run for Women" contribuirà alla raccolta fondi per il Progetto S.O.S – Sostegno Orfani Speciali, un’iniziativa che si propone di supportare i figli delle vittime di femminicidio. Inoltre, l’evento conferma il ruolo di Torino come città all’avanguardia nella promozione dei diritti delle donne e dei loro figli.

Il CUS Torino, ente organizzatore, si distingue da anni non solo per la promozione dello sport, ma anche per il suo impegno sociale. L’associazione, che rappresenta una delle più grandi polisportive italiane, è nota per il suo contributo a progetti di solidarietà e alla ricerca attraverso eventi di grande richiamo.

Acqua Sant’Anna, sponsor ufficiale dell’evento, si unisce alla causa con un messaggio di sostegno e sensibilizzazione. “Crediamo fermamente che sostenere eventi come questo possa fare la differenza. Sensibilizzando l’opinione pubblica e promuovendo un futuro senza violenza. Desideriamo invitare tutti a partecipare numerosi in una corsa lungo le vie più belle del centro della nostra città, in una domenica che vuole mettere al centro lo sport e il benessere, tutti uniti per condannare il femminicidio”, ha dichiarato Alberto Bertone, Presidente e AD di Acqua Sant’Anna.

Acqua Sant’Anna dimostra ancora una volta il suo impegno nel sostenere eventi sportivi e sociali di grande rilevanza. Per tutti i partecipanti, oltre 4.000 attesi, l’azienda ha preparato una speciale welcome bag contenente la nuova Sant’Anna PRO, una bevanda innovativa con 15g di proteine e zinco, pensata per chi pratica sport e cerca un alleato per il benessere fisico. Disponibile nei gusti tropical e frutti verdi + menta, Sant’Anna PRO unisce leggerezza e funzionalità, senza zuccheri, conservanti o glutine.