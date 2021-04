Ad Atitech il supporto logistico alla flotta del 31° Stormo dell'Aeronautica

Atitech, la società per azioni guidata dall’imprenditore Gianni Lettieri, già numero uno di Confindustria Campania, si aggiudica il contratto per il supporto logistico integrato della flotta Presidenziale A319CJ, operata dal 31mo stormo dell'Aeronautica militare. Il contratto, con durata quadriennale dal prossimo primo luglio, consentirà all’azienda con base a Capodichino, specializzata nel fornire soluzioni “chiavi in mano” ai propri clienti del mercato europeo, africano e del Medio Oriente, di aggiungere un altro tassello al proprio mosaico di sviluppo nel campo della manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili.

“Atitech continua a confermarsi come fornitore affidabile ed esperto per garantire servizi integrati di alta qualità ed affidabilità a clienti militari e civili, occupandosi di tutto ciò che serve per farli volare in sicurezza”, ha affermato Lettieri che appena qualche mese fa aveva siglato un accordo di collaborazione con la società finlandese Ga Telesis Engine con l’intento di sviluppare servizi di base nel campo aeronautico, come ha riferito in proposito affaritaliani.it (https://www.affaritaliani.it/economia/ga-telesis-engine-atitech-insieme-per-sviluppare-servizi-di-base-per-aerei-710051.html).

Negli ultimi giorni l’azienda napoletana si è distinta per altre due iniziative: il finanziamento di 15 milioni di euro, all’interno di un piano di finanziamento più ampio per complessivi 25 milioni, ricevuto dal gruppo Iccrea, Cassa Depositi e Prestiti e Banco Bpm per sostenere ulteriori investimenti e l'aver messo gratuitamente a disposizione della Regione Campania e delle autorità sanitarie uno degli hangar di Capodichino, dove nascerà entro aprile il centro vaccinale più grande del Sud Italia.