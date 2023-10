Al via a Bari l’ottava edizione di Confsec sul tema della cyber security

Martedì 17 ottobre, alle ore 9.00, presso l’Unahotels Regina a Bari, si terrà Confsec ’23, il più importante evento di cyber security del Sud Italia giunto all’ottava edizione,

il cui obiettivo è sensibilizzare gli imprenditori e gli amministratori pubblici sui rischi del cyber crime e sulle conseguenze dannose che ha sul business. Fra i temi al centro dell’evento: la prevenzione degli attacchi informatici, la sicurezza dei dati e la privacy online e le ultime tecnologie e strategie di protezione della cyber security.